Flavio Briatore, la nuova fiamma è Benedetta Bosi?

Cosa ci faceva Flaviuccio Briatore con la giovane e bombastica toscana Benedetta Bosi l'altra sera al Cipriani di Montecarlo?

Dicono le abbia pagato anche un autista per farla rientrare a Milano... Dicono

Il gossip torna ad avere come protagonistain seguito ad alcuni avvistamenti in quel di Montecarlo che vedrebbero il nome dell’imprenditore accostato a quello della toscana. Solo qualche settimana fa, il nome di Briatore tornava ad occupare le pagine della cronaca rosa per un presunto rimprovero nei confronti della ex moglie,. Secondo i rumors, infatti, pare che l’uomo non abbia accettato di buon grado l'irrequietezza sentimentale della madre di suo figlio Nathan Falco che, dopo la fine della storia con Francesco Bettuzzi, si diceva fosse volata a Dubai in compagnia di un altro sconosciuto il cui nome è rimasto segretoA distanza di giorni da quella notizia, il nome di Flavio Briatore torna a fare capolino nel mondo del. Secondo quanto rivelato da Dagospia , l’imprenditore sarebbe stato avvistato in un noto locale di Montecarlo insieme alla giovane toscana Benedetta Bosi. “– si legge sul sito - .”.Per il momento, l’unico indizio che farebbe pensare ad untra Briatore e la Bosi sarebbe spuntato sui social: lui, infatti, risulta essere uno dei follower di Instagram della ragazza, che sembra ancora essere quasi del tutto sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Dopo il lancio della notizia, da parte dei diretti interessati non c'è stata alcuna smentita o conferma riguardo i rumors e un "segui" sui social potrebbe non bastare a definire questa conoscenza una vera e propria liaison sentimentale.