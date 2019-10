Marianne Mirage a Le Iene: L’amore è finito, è doloroso per tutti

Il mio primo sponsor è stato il mio fidanzato, che mi ha detto di smettere di bere e fumare. E io l’ho fatto

Ora lui è a casa sua. L’amore è finito, è doloroso per tutti e due

Decisamente pollice su"

Sono partita e sono andata via: Parigi, Londra, Berlino. Ho iniziato a lavorare per pagarmi gli studi e mi sono laureata in Lettere e filosofia. Sono nata in una famiglia libera e mio padre è sicuramente la persona per la quale darei la vita

La cantautricesi è prestata alle domande dee si è raccontata senza filtri, dall’ultima dolorosa relazione d’amore finita fino all’amore incondizionato per il padre 75enne. Il suo ultimo singolo si intitola proprio “L’amore finito”, una condizione che la Mirage sta provando direttamente sulla sua pelle dopo la conclusione della sua ultima, importante, relazione con l’ex. “– ha raccontato lei nell’intervista a Italia 1 - .”.Oggi, Marianne Miraga si è descritta come una donna “innamorata e tormentata”, e ha confessato che non riuscirebbe ad intraprendere una relazione con un collega perché “non sopporta i cantanti”. Non intimidita dalle domande più “hot” de Le Iene, la cantautrice ha ammesso di aver tradito e di essere stata tradita, e di aver avutoi di cui è stata molto soddisfatta. ", ha commentato.Senza timore di essere ascoltata dal75enne, quindi, Marianne Mirage si è raccontata in ogni suo aspetto a Le Iene, finendo proprio col parlare dei suoi rapporti con la famiglia di origine. Nata da genitori molto liberi, ha iniziato a mantenersi da sola sin dall’età di 14 anni: “”.