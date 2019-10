Francesco Baccini: Ho vissuto per un anno in macchina

Per realizzare il proprio sogno, Francesco Baccini ha fatto dei grandi sacrifici. Li confessa a Eleonora Daniele nella puntata di giovedì 17 ottobre di Storie Italiane. Il cantautore, con dodici album incisi in studio (l’ultimo, Chewing Gum Blues, pubblicato nel 2017) parla degli stenti fatti nella formazione musicale. Il cantautore ripercorre gli inizi della sua carriera nel mondo musicale, veniva da una famiglia povera e così: “Per suonare il pianoforte ho fatto dei sacrifici enormi”.

Spesso vivere di musica non è facile e Francesco Baccini lo sa. Il cantautore racconta l’ambientamento complicato nel mondo delle sette note, ebbe inizi travagliati, che lo portarono a vivere in auto per qualche periodo. Scappò di casa, andò a Milano, lasciando il lavoro del padre e andò a bussare alle case discografiche. Ha vissuto per un anno in macchina quando aveva 25 anni, ha avuto davvero una vita complicata. La mattina andava a fare il giro delle case discografiche a proporsi, poi nel pomeriggio cercava di trovare qualcosa per sopravvivere. La perseveranza di Francesco Baccini ripagò nel tempo. Un giorno, mentre ascoltava in macchina la radio, sentì un annuncio in cui si chiedeva di spedire una canzone alla casa di Caterina Caselli: gliele mandò tre. Chiamato al concorso, rimasero in quattro e tutti ottennero un contratto.

Oggi tanti giovani artisti contattano i talent show per mettersi in mostra, tuttavia Baccini non è favorevole perché un artista deve fare il proprio percorso, la gavetta. Se a 22 anni avesse conosciuto il successo sarebbe stato sbagliato. Lui fa il cantautore, scrive il suo mondo e lo narra, ma se non hai trascorsi personali, non hai provato particolari esperienze, manchi di spunti ed hai, di conseguenza, ben poco da raccontare. Francesco Baccini rivela a Eleonora Daniele di avere un passato molto articolato: una persona gli interessa. Insomma, avrebbe una compagna. Non entra però nel dettaglio su da quanto duri il fidanzamento, se sia una recente conoscenza o se invece la sua nuova dolce metà sia una donna conosciuta da parecchio tempo.

La padrona di casa non prova a strappargli qualche informazione aggiuntiva, non vedendo l’ospite disponibile nello sbottonarsi sulla storia. L’artista, pur prolisso nella parte della sua infanzia e dei periodi bui attraversati fin quando fu scelto da Caterina Caselli, non è sembrato disposto a scendere nei particolari sulla partner. Se parlerà, lo farà solamente a tempo debito.