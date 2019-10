Bancarotta e fatture false : Chiuse indagini per i genitori di Matteo Renzi

La procura di Firenze ha chiuso le indagini perin cui sono stati indagati anche, genitori dell'ex premier, leader di, insieme a imprenditori e amministratori delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Per questa inchiesta, che conta 19 indagati, Tiziano Renzi e Laura Bovoli il febbraio scorso vennero arrestati e per un periodo stettero ai domiciliari. Tra i 19 indagati figura anche l'imprenditore ligureche, sempre a febbraio, fu arrestato anche lui ai domiciliari contestualmente ai genitori di Matteo Renzi.

Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari. Tiziano Renzi commentò così su facebook: "Siamo felici per la libertà. Ma non ci basta: noi vogliamo dimostrare la nostra innocenza. E lotteremo per questo. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi giorni durissimi».