Elisabetta Canalis in versione Marilyn manda in estasi i fan

Sono passati più di 10 anni da quantoha smesso di ballare sul bancone del tg satiricoinsieme a(sua ormai ex amica) ma il pubblico non l’ha mai dimenticata. Elisabetta Canalis è rimasta sempre nel cuore dei fan che continuano a seguirla con passione. Oggi Elisabetta Canalis vive a Los Angeles, è sposata con il chirurgo, nata il 29 settembre 2015.Seguitissima sui social, nelle ultime ore Elisabetta ha postato una foto che la ritrae in una versione pazzesca. La Canalis indossa un vestito bianco che mette in evidenza il suo. Il vestito è stile... e il corpo di Elisabetta Canalis è super valorizzato. Sul punto vita il vestito è molto stretto e mette in evidenza i suoi fianchi. Per il resto, le cade alla perfezione, come, d’altronde, qualunque cosa Elisabetta indossi.I suoi più di 2 milioni di follower perdono la testa di fronte a quello scatto. “Bellissima come sempre!”, “Stupenda!”, “Bella bambolina”, “Complimenti!”, “Sei il top!”, “Marilyn”, le scrivono entusiasti. In effetti Elisabetta Canalis è una visione, la bellezza fatta persona. Tra i tanti commenti di approvazione c’è un commento “diverso”.