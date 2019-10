Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso, il suo programma non è una testata giornalistica

Nuovi attacchi da parte di Massimo Giletti durante la puntata di Non è l’Arena. Il conduttore non ha mancato di lanciare frecciate alla conduttrice dicendole di vantarsi di essere testata giornalistica. In realtà, secondo lui la sua testata non fa lavoro giornalistico, ma sfrutta le notizie al massimo senza poi arrivare ad una conclusione. Giletti, in onda in contemporanea con la trasmissione Live Non è la d’Urso di Barbara, l’ha anche salutata in diretta.

La D’Urso ha in pratica abbandonato il caso Prati, mentre Giletti ha deciso di portare su La7 la protagonista dello scandalo. Nel corso del programma il conduttore ha cercato di saperne di più, visto che la collega in tanti mesi di trasmissione non ha concluso il caso. Per Giletti Barbara ha quindi lasciato le cose a metà. Invece, grazie al suo programma è stato trovato un documento che dimostra tutta la verità su questo caso, e in un tempo di 15 giorni ha appurato le cose.

Quindi, Giletti si è domandato: perché la D’Urso non ha trovato le prove della verità in tutto il tempo che ha trattato il caso? Per lui il motivo è semplice, lei le notizie le tratta per fare gossip e allunga il brodo per trarne vantaggi. Così Massimo Giletti attacca il programma di Canale 5, ma fa di più! Dice anche che Barbara si vanta di essere testata giornalistica, ma la sua testata non fa lavoro giornalistico.

La trasmissione Live Non è la d’Urso ha trattato il caso Prati per diversi mesi e non ha mai trovato il bandolo della matassa. Il caso di Mark Caltagirone è stato trattato a lungo senza riuscire a venire al dunque della questione. Giletti parla di Eliana Michelazzo e a Pamela Perricciolo e ha detto a Barbara che invece di invitarle avrebbe dovuti dire che forse qualcosa non tornava.

Insomma, il conduttore non riesce a capire perché una testata giornalistica deve sfruttare al massimo queste cose. Giletti pone la domanda e si augura che un giorno qualcuno risponda. Il lavoro scorretto non lo ha fatto solo Pamela, secondo Giletti, ma anche chi ha gestito televisivamente questa situazione.