Maltempo, dispersi nell'Alessandrino, morto un tassista

Si tratta di. Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a, Comune di circa 700 abitanti nell'alto Monferrato, e di un tassista nella zona di. Partito ieri sera da Genova, per condurre un rappresentante inglesein un golf club di Serravalle, sarebbe stato travolto dall'acqua dei numerosi rii esondati nella zona. Il cliente è stato invece ritrovato e sta bene.

E' stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera nell'alessandrino. Lo rendono noto fonti dei soccorritori. Il corpo dell'uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. Era invece già stato ritrovato, vivo, il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club. Risultano invece ancora dispersi i due anziani a Mornese.