Pamela Prati e Giletti contro Barbara D'Urso : Hanno fatto soldi sulla mia pelle

Come una pallina da ping pong, la patata bollente inerente il Pamela Prati gate è passata da Canale 5 a La 7. Massimo Giletti, infatti, pare abbia preso molto a cuore la vicenda della showgirl sarda “strappandola” alla concorrenza Mediaset. La donna, infatti, è sempre stata una prerogativa delle trasmissioni di Lady Cologno. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena, Pamela Prati e Giletti si sono lasciati andare qualche frecciatina contro la D’Urso.

Tutto è incominciato dalla showgirl, la quale ha accusato “alcuni programmi” di aver sfruttato la sua immagine per fare il 22% di share. Il riferimento alla conduttrice Mediaset è stato lampante, ed è stato anche successivamente confermato. A questo grido si è accorato anche Massimo Giletti, che non ha potuto fare a meno di fare qualche critica alla sua “rivale”. La puntata di ieri sera di Non è l’Arena ha visto tra le ospiti, nuovamente Pamela Prati. La showgirl, che sembrava ormai sparita nell’oblio dopo il finto matrimonio con Mark Caltagirone, è tornata alla ribalda grazie al programma di La 7. Il conduttore, infatti, sta facendo grossomodo quello che, fino a qualche mese fa faceva Lady Cologno.

Tuttavia, secondo il punto di vista del presentatore, l’approccio della sua collega è stato del tutto sbagliato. Pamela Prati e Giletti, infatti, si sono scagliati contro la D’Urso lanciando delle frecciatine alquanto pungenti. La prima è stata la showgirl che l’ha accusata di aver alzato lo share delle sue trasmissioni sfruttando la sua immagine. Massimo Giletti, invece, ha detto che un programma che dice di essere sotto testata giornalistica avrebbe dovuto avere un approccio completamente differente. La produzione di Non è l’Arena, infatti, in 15 giorni ha tirato fuori informazioni che Live non ha menzionato in 2 mesi di programma.

Dopo tali dichiarazioni, però, l’ospite Alberto Dandolo ha chiesto di esplicitare i riferimenti di Pamela Prati e Giletti ai programmi di Barbara D’Urso. A quel punto, però, il conduttore ha giocato d’astuzia ed ha detto che Lady Cologno non è stata l’unica a trattare la vicenda in modo errato. Infine, ha anche salutato Barbarella lanciando una velenosa stoccata al fatto che il suo programma sia stato spostato al lunedì.