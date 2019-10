Non rinnego! Debora Caprioglio si confessa sul rapporto con Tinto Brass

L’attrice italianaè felicemente sposata da ormai 11 anni con. Nella loro casa abita anche la madre di lei: “Me ne prendo cura, e lo stesso ho fatto in precedenza con mio papà – racconta Debora -. Sono molto protettiva, trovo che sia giusto che chi ci ha dato la vita venga contraccambiato”.Ma durante la trasmissione ‘’ condotta da, la Caprioglio non ha potuto fare a meno di rievocare alcuni ricordi professionali controversi. Lei, a differenza di altre colleghe che hanno preferito metterci una pietra sopra, prendendo le distanze da impieghi lavorativi pregressi. La Caprioglio ha collaborato ad inizio carriera con il regista, ritenuto il maestro del cinema erotico italiano. “Tinto Brass mi cercò sull’elenco telefonico, rispose mia mamma e le disse ‘Ciao sono Tinto Brass’ e mia madre replicò ‘Io sono la Regina d’Inghilterra’ e mise giù”. Poi Brass la richiamò per un provino: “Mi prese per Paprika”.

“Io ho scelto di fare questo percorso, poi nel corso degli anni sono riuscita a fare la mia professione come ho voluto io, non ho mai rinnegato di aver lavorato con un regista che rimarrà nella storia del cinema” – afferma Caprioglio -. “Non è stato un percorso semplice perché l’inizio è stato molto esplosivo, ma poi ce l’ho fatta. Nella mia famiglia nessuno era contrario, avevamo un patto di non interferire”.Già durante la trasmissione ‘’, condotta da, la 51enne aveva raccontato la sua avventura lavorativa con Tinto Brass. In quella circostanza si soffermò anche sulla relazione conquando aveva appena 18 anni: “Fummo fidanzati per tre anni e lui mi lanciò nel mondo del cinema inizialmente come comparsa in Nosferatu a Venezia. Lui era un 60enne? Ero una toy-girl: ho precorso i tempi. Io coi miei coetanei – aveva detto Debora – non mi trovavo, praticamente ero molto avanti. Ho sempre pensato che in amore non si chiede il passaporto e non si chiede l’età”. Oggi la Caprioglio lavora aed ha una paginache conta più di 18 mila follower.