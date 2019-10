Desirèe Mariottini : rinviati a giudizio i quattro africani indagati

Il processo, per reati che vanno dalla violenza sessuale all'omicidio, avrà inizio il prossimo 4 dicembre davanti alla terza corte d'Assise di Roma. Quattro cittadini africani sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio di, la 16enne violentata, drogata e lasciata morire tra il 18 e 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Lo ha deciso il gup di Roma Clementina Forleo.

I 4 sono accusati di omicidio, violenza sessuale di gruppo e spaccio di droga. Avrebbero abusato a turno della ragazza dopo averle fatto assumere un mix di droghe. Ad incastrarli anche tracce di Dna sul corpo di Desirèe. "Il nostro dolore non si potrà mai calmare. Nessuna sentenza ci restituirà mai la nostra Desirée", ha affermato la nonna materna della 16enne dopo la notizia del rinvio a giudizio. Intanto nel quartiere romano dove è stata ritrovata la ragazza, residenti e forze dell'ordine combattono contro spaccio e degrado.