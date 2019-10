Che schifo! Francesca Fialdini finisce nella bufera a ‘Da noi… a ruota libera’

Come un fulmine a ciel sereno, giungeun pesantissimo attacco a, perpetrato in una serie di tweet che hanno ovviamente lasciato basiti molti commentatori, indignati per i toni e modi utilizzati all’indirizzo della conduttrice di. Il senatore dinon ha gradito l’intervista della giornalista al sindaco di Roma,del Movimento 5 Stelle.Francesca Fialdini? Una “corista propagandista”, che conduce una trasmissione che è un “esempio di giornalismo a lingua srotolata”. Questo il duro giudizio del senatore e Ministro delle telecomunicazioni tra il 2001 e 2006, su ””, il nuovo programma del pomeriggio domenicale di Rai 1. Il politico ha commentato il programma su Twitter, social network su cui è molto attivo, in occasione dell’appuntamento di domenica 20 ottobre e dell’intervista della giornalista toscana al sindaco della città di Roma.





Un incontro poco apprezzato da Maurizio Gasparri, schierato politicamente dalla parte opposta rispetto all’ospite del talk show. “Sevilismo Rai! Una nullità intervista un’altra nullità. – ha scritto il senatore – Virginia Raggi devasta Roma ma su Rai Uno può mentire a piacimento. La Rai ne risponderà. Da ‘A Ruota Libera’ a ‘A Lingua Srotolata’, esempio di giornalismo su Rai Uno”.Poi l’attacco durissimo alla. Maurizio Gasparri, come al suo solto, non ci ha girato intorno e ha affondato il colpo: “Che vergogna questa corista che fa domande ridicole ad una incapace che ha distrutto Roma. Pare che questa corista propagandista si chiami Fialdini. Servilismo! – si legge ancora – La Rai a beneficio di una incompetente Raggi. Insulti ad altri accompagnati da applausi, che schifo”.“Domanda pubblica a Marcello Foa e Teresa De Santis (la direttrice di Rai Uno, ndr), ma Francesca Fialdini che conduce ‘A Ruota Libera’, ovvero ‘A Lingua Srotolata’ è una giornalista? Gradita risposta. Vittorio Di Trapani (segretario dell’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, ndr) che è sempre attento invece che dice? E l’Ordine dei Giornalisti invece che dice?”, si chiede ancora Gasparri.

Alcuni, riconoscendogli un modo di fare indegno di un professionista che ricopre un incarico di una certa rilevanza. Ad esempio, a proposito dell’etichetta di corista per Francesca Fialdini, tra i commenti si legge:: “Corista? Davvero? Che eleganza e che grandi motivazioni di spessore per spiegare le sue accuse. Complimenti! Quando si è abituati ad avere a che fare con servi del potere, poi li si vede ovunque, vero?”.