Francesca Manzini tutta nuda sui social contro il body shaming

Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima

In un mondo in cui bellezza è sinonimo di magrezza,si ribella e si mostra in tutto il suo splendore mettendosi asui social. Reduce dal successo di, la Manzini aveva già dovuto fare i conti con alcune esternazioni sulla suadurante la partecipazione al programma di Canale 5. Sempre con il sorriso sulle labbra e la grande ironia, Francesca aveva commentato i video che la raccontavano come una “buona forchetta” e mostrato che, nonostante qualche chilo in più, la bellezza di una donna si mostra in altro modo. Lei, che è sempre in prima linea contro il, quindi, ha deciso di mettersi a nudo sui social con uno scatto che ha fatto sussultare i fan.”, ha scritto la Manzini riprendendo una frase di Charlie Chaplin. Immediata la reazione da parte dei follower che hannola scelta dell’attrice di mostrarsi senza filtri e senza inganno a tutti. “Sei bella, bellissima, intensa, vera, naturale, ecco perché è impossibile non amarti e sprigioni la vita da ogni parte di te”, ha commentato una utente, “Da donna ti faccio tantissimi complimenti non solo per la tua bellezza ma anche per la naturalezza con cui ti mostri. In questo modo stai rendendo tante donne più consapevoli del loro corpo e stai dando voci a noi "femmine" normali! Basta con lo stereotipo della secca perfettina! La donna carnosa è più sensuale!”, ha aggiunto un’altra fan, “Sei la femminilità”, “Bellissima”, “Stupenda”, hanno commentato ancora altri seguaci della Manzini che, con questo scatto, ha centrato senza dubbio il suo obiettivo.