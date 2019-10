Panda Security: proteggiti dal cyberspionaggio evoluto

E’ noto come il cyberspionaggio sia passato rapidamente da rischio a minaccia concreta, riempiendo le cronache internazionali. Dai malware più pericolosi, come il famigerato EyePyramid, alla recente attività di cybercriminali russi e cinesi, rispettivamente protagonisti di brecce aperte nei server dell’Aeronautica Militare Italiana ed in decine di imprese occidentali, gli attacchi hanno obbligato governi ed aziende a promuovere una riorganizzazione delle competenze in tema di sicurezza informatica.

Grazie al Deep Internet oggi sono facilmente reperibili le tecnologie delle cyberspie governative utilizzate da altri criminali per farne un uso meno avvincente ma molto più capillare. In questo modo anche un semplice risparmiatore nell’utilizzo della app di home banking rischia di esserne vittima contraendo un comune spyware. Il privato deve fare i conti con le minacce digitali e imparare a proteggere i propri dati e dispositivi informatici. Il furto di dati personali può essere messo in atto per diversi scopi: ricatti, accessi illegali, furto di credenziali di home banking, cryptojacking, per citare i principali.



Ecco una serie di consigli che Panda Security, anche alla luce dei casi più famosi di cyberspionaggio, ha elaborato per difendersi da spyware, tecniche di social engineering, keylogger e sniffer vari.