Mi ha costretta! Mila Suarez, accuse pesanti contro l’ex Alex Belli

Parole pesanti e destinate a lasciare il segno. A, comunque,ha dichiarato di essere quasi stata costretta a operarsi, per cercare di andare incontro alla volontà di: “Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale. Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al décolleté, che non è stato una passeggiata, io ho scoperto che mi tradiva con Delia” ha raccontato al settimanale, aggiungendo: “Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida”.Qualche mese fa, però, proprio durante il confronto in diretta Alex Belli aveva chiarito di non averla tradita affatto, che l’attuale compagnaera arrivata dopo e che le operazioni erano una sua priorità: “Non hai mai capito perché ci siamo lasciati. Non ti sei mai resa conto dei problemi che avevamo (…). Sono venuto perché da quando sei entrata qui dentro non hai fatto altro che infangarmi. Non ti ho tradito. Delia è arrivata un mese e mezzo dopo che ci eravamo lasciati (…)”.

E ancora: “ Le tue priorità l’anno scorso, quando non ti hanno preso al GF e ti stavi tagliando le vene, erano rifarti il seno e il naso. Non fare un figlio, come hai detto. Eri in ospedale perché hai rifatto il seno, non hai fatto un triplo bypass al cuore”. Nata a Casablanca, in, nel 1988. Mila Suarez ha 31 anni ed è alta 1 metro e 72 e pesa circa 52 kg. La Suarez passa la sua infanzia tra Spagna, Italia e Marocco. All’età di 18 anni, però, decide di trasferirsi definitivamente in Italia e si stabilisce a Parma.



Nel corso degli anni, per mantenersi, Mila Suarez intraprende diversi lavori: da commessa, a cameriera fino a barista. La svolta, per lei, arriva con la partecipazione a Uomini e Donne. Nel 2013 Mila scende le scale del programma di Maria De Filippi per corteggiare Eugenio Colombo. Sempre in quell’anno, dopo l’esperienza nel people show, inizia un breve flirt con Fabrizio Corona. Da qui sarà lanciata nel mondo delle copertine e, per via della somiglianza con l’ex fiamma di Corona, Belen Rodriguez, Mila Suarez sarà soprannominata la Belen di Parma. La relazione con Corona dura poco, ma da lì iniziano le sue apparizioni in tv.