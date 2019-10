Aveva solo 22 anni! Maura è morta dopo un’operazione di routine

Alla fine non ce l’ha fatta. La ragazza di Casaluce, ora in lutto,aveva solo 22 anni ed è morta nella notte tra giovedì e venerdì nell’Ospedale Civile modenese di. La giovane se n’è andata dopo dieci giorni di calvario ospedaliero: si era sottoposta a un’operazione di routine, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Ora in relazione allasi indaga per il reato di omicidio colposo. La giovane, originaria del comune in provincia di, si era trasferita in Emilia Romagna, più precisamente a Castelvetro nel Modenese, con la famiglia.Tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti della famiglia, molti dei quali ricordano la sua passione per la musica e il sogno di diventare una cantante. “È straziante, ma devo usare un verbo al passato per indicarvi la sua età. Aveva solo 22 anni. Vi voglio parlare del sorriso sempre splendete di Maura, dei suoi riccioli e della sua forza. Si, perché tante volte Maura è caduta, forse per qualche amicizia non sincera o un amore sbagliato. Ma si è sempre rialzata. Sempre”, scrive Paola su“Casaluce piange un angelo – scrive un’amica su Facebook -. In questo momento di grande e sgomento dolore non voglio aggiungere nulla se non prendermela con un ingrato e crudele destino che si è preso una grande promessa, una ragazza con tanti sogni nel cassetto, una giovane ragazza che stava inseguendo un successo. Non si può accettare una morte a soli 22 anni”.Scrivono i volontari della: “Condoglianze alla famiglia della nostra cara piccola e grande amica Maura di Puoti. Noi ti salutiamo con il tuo Canto libero”. Maura di Puoti era arrivata a Sassuolo il 7 ottobre scorso dopo che, al pronto soccorso di Vignola, avevano ipotizzato inizialmente un attacco diper poi intuire subito che si trattava diDa qui l’intervento d’urgenza, il cui decorso post-operatorio era parso regolare. Nella tarda serata di giovedì 17 ottobre la paziente era stata trasferita poi a Baggiovara per essere sottoposta ad approfondimenti diagnostici radiologici. Poco dopo l’esame le condizioni di Maura si sono aggravate e la 22enne è. Una morte improvvisa, forse causata dalla rottura di un vaso sanguigno che avrebbe appunto provocato lo choc emorragico.