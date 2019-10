Filippo Nardi si sfoga dopo l'incidente: Ho perso un pezzo di dito

"Meno male che non sei il mio fidanzato, guarda come sei conciato!", queste ultime sono le prime parole che la conduttriceha speso in diretta, parlando a, apparso come ospite in collegamento da casa nella sua trasmissione. Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, il noto talk-show targato Mediaset, l'ex gieffino Nardi ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'incidente stradale di cui è rimasto vittima, mentre, in sella ad uno scooter, circolava tra le strade di. Il conte del Grande Fratello, dopo essere finito brutalmente a terra, è stato prontamente portato presso l', sito nel capoluogo toscano, e non ha nascosto -durante la sua intervista concessa alla d'Urso- di aver provato a evitare l'auto, prima che quest'ultima lo facesse cadere a terra."Se non rido, cosa dovrei fare? -ha dichiarato l'intervistato Nardi, con il suo inconfondibile senso dell'-. Io speravo di ricevere una visita della Dottoressa Giò... Mi sarebbe piaciuto... (Filippo scherza parlando alla d'Urso, ndr). Puoi venire quando vuoi da me (...)". E, in occasione della sua intervista concessa al noto talk-show pomeridiano, l'ex isolano ha parlato ai telespettatori delle conseguenze riportate per via dell'incidente: "Mi manca un pezzo di polpastrello... chiedo se tra i miei fan c'è qualcuno che vuole andare a trovare pezzi di Nardi a Firenze.... ieri stavo andando a fare delle commissioni in motorino e si è fermato un autobus sul mio lato destro. Una macchina per superare l'autobus, senza mettere una freccia, mi ha fatto cadere a terra. Son caduto a terra e questa macchina è andata via. Credo in buona fede che questa macchina non mi abbia visto (...). Sono stato soccorso da due ragazzi".Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, trasmessa venerdì 18 ottobre su Canale 5, il dj britannico naturalizzato italiano è apparso fasciato in molte parti del corpo, tra cui la testa."Ho una contusione alla caviglia e al ginocchio... Ho battuto forte la testa, per questo sono bendato", ha fatto sapere Filippo.