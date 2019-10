Cuneo, morto bimbo colpito da un vaso

L'incidente in un'abitazione di, inutile l'intervento dei chirurghi. E'all'alba ildi tre anni di Caramagna Piemonte travolto da undi casa. Ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, è stato operato,in condizioni critiche, nel corso della notte. Ledal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell'ospedale Regina Margherita di salvargli la vita.