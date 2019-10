Stava giocando in cortile! Bimbo di 4 anni colpito da un vaso è morto all’alba

Una vera tragedia ha colpito ieri pomeriggio il comune di Caramagna Piemonte, nel Cuneese. Undi circa quattro anni è infatti morto dopo essere stato colpito dalla caduta di un pesante vaso in marmo. Il piccolo è rimastosotto l’oggetto che ha provocato diverse lesioni interne. Neanche la corsa in ospedale e l’operazione nel cuore della notte sono riuscite a salvargli la vita.Il dramma sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 18 ottobre, verso le 16, quando il bimbo stava giocando neldi casa della nonna. Subito è stato lanciato l’allarme e la centrale operativa dell'emergenza sanitaria di Saluzzo ha inviato un’ambulanza sul luogo della tragedia. Immediati i soccorsi e il trasporto in elicottero al Pronto soccorso dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di, dove il bambino è arrivato già intubato.Le sue condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento e i medici, dopo aver cercato per tutta la notte di stabilizzarlo, hanno deciso di tentare un delicatoper salvargli la vita e limitare i danni delle emorragie causate dalle lesioni interne provocate daltrauma. All’alba però il suo piccolo cuoricino ha smesso di battere e i sanitari hanno potuto solo constatarne il