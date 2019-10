L’ex Gazosa rivela: Non potevamo frequentare più la scuola

La mia storia con la musica

inizia molto presto, quando avevo 5 anni. Già lì avevo un amore doppio: per la lirica e per il rock. Con mia nonna ascoltavo l’opera, con mio padre il rock e si è formata così in me un’anima divisa in due

Un autore della Disney, qualche tempo dopo, ci aveva notati in una delle nostre prove in studio

e ci ha fatto partecipare a un programma: da lì sono arrivate le selezioni per Sanremo che nel 2001 abbiamo vinto nella sezione Nuove Proposte con Stai con me (Forever). Siamo stati i vincitori più giovani di sempre: anche più di Gigliola Cinquetti: avevamo 13 anni

Federico Paciotti: “Perfino il Papa aveva chiamato i Gazosa”

Per due o tre anni

abbiamo avuto una esposizione mediatica pazzesca. Venivano a sentirci cantare anche 30, 40mila persone. Era assurdo, uscivamo sul palco e partiva il boato, la gente cantava i nostri ritornelli... ci aveva chiamato perfino il Papa per esibirci a San Pietro, durante la Giornata mondiale della gioventù

Non potevamo frequentare più la scuola

, avevamo degli insegnanti privati. Se uscivamo la gente ci fermava... quando il progetto dei Gazosa si è esaurito mi è dispiaciuto, ma perché eravamo diventati quattro fratelli, sempre insieme e sapevamo che non sarebbe più stato così

