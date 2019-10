Achille Lauro posa disteso sulle lenzuola rosa come Britney Spears

Achille Lauro, una fusione tra Britney Spears e Marilyn Manson

Dopo aver fatto parlare di sé, per via della sua partecipazione a Sanremo 2019 con il singolo Rolls Royce, Achille Lauro e il suo produttore e amicostanno per tornare sulle scene musicali con un nuovo lavoro che, come l'ultimo album dal titolo 1969, attinge alla musica del passato. Per l'uscita del nuovo singolo di Lauro manca davvero poco: tra pochi giorni verrà pubblicato, infatti, 1990 e il 2020 è l'anno in cui "si celebrerà il ventennale dal 1990", un anno che ha rivoluzionato per sempre l'educazione fisica del“Questo 2019 -ha dichiaratocosì come riportato da Rockol- per noi è stato un anno speciale (Lauro parla a nome suo e di Boss Doms), rivoluzionario (...) le persone che ci seguono hanno capito che realizziamo musica senza etichette, facciamo solo quello che ci piace. Tutto questo è avvenuto a cinquant’anni da quel 1969, che ha portato un grande vento di cambiamento: abbiamo voluto ricordare quel periodo con un album che, però, guarda all’oggi. Nel 2020 saranno vent’anni dal 1990, un altro anno importante per la storia della musica. Abbiamo deciso di raccontarlo a nostro modo: dentro ci saranno poesia, maledizione, pop e pop star, grunge e sentimento".Il nuovoispirato alla musica dance, così come sottolineato dal cantante di Rolls Royce, altro non è che "un mix fra Britney Spears eche si fondono e diventano Achille Lauro e Boss Doms". Ed è proprio il producer, nonché fedele punto di riferimento di Lauro, Doms, che lancia la data di rilascio del singolo omonimo all'album, in arrivo: "Il 25 ottobre lanceremo il primo estratto, sarà interessante vedere le reazioni del pubblico. Dentro si potranno trovare diverse anime, da quella più oscura a quella più dance”.Achille Lauro, intanto, ha già regalato un piccolo assaggio delle atmosfere del nuovo album, che ricordano gli intramontabili, in occasione del suo Rolls Royce Las Vegas tour. "Sono nato nel 1990 -ha fatto sapere il cantante, in vista dell'uscita del suo nuovo lavoro-. Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico". E la cover del nuovo singolo è chiaramente ispirata ad una storica cover in cui figura la pop princess, realizzata nel 1999 da David LaChapelle per il celebre numero 810 di Rolling Stone. Nella sua nuova copertina, Achille Lauro posa proprio come la "Santa di Las Vegas" nel 1999, disteso cioé su un letto dalle lenzuola rosa in bella vista, e tra le mani stringe due nostalgici Furby, mentre indossa un completo rosa metallizzato che ricorda molto lo stile pop tanto in voga negli anni '90.