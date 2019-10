Meteo Weekend, CAMBIA TUTTO: temporali e brusco calo delle temperature

Una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia è in arrivo nel weekend. A partire da venerdì 18 ottobre l’Italia sarà divisa in due: piogge a Nord Ovest, che toccheranno soprattutto la Liguria ( con addensamenti sulle Tirreniche e piovaschi sulla Toscana Settentrionale) e bel tempo, invece, al Centro Sud.

Previsioni meteo sabato 19 ottobre

Sabato 18 ottobre assisteremo ad un graduale peggioramento delle condizioni climatiche sull’Italia Settentrionale. Il maltempo investirà in pieno il nord ovest: sono infatti previste precipitazioni in Valle D’Aosta, Lombardia Settentrionale, Piemonte e Liguria. Diversa la situazione al centro Sud, dove ci sarà sole e il permanere di temperature miti, in particolare nelle isole, ovvero Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo weekend

L’Italia nei prossimi giorni continuerà ad essere letteralmente spaccata in due: al Nord sono previsti frequenti ed abbondanti rovesci mentre il Sud sarà alle prese con condizioni quasi estive dovute ai venti caldi di origine africana.

Previsioni meteo Domenica

Anche Domenica si avranno delle precipitazioni che interesseranno il Nordovest dell’Italia con piogge e rovesci localmente intensi, in particolare le Regioni colpire saranno Liguria e alto Piemonte. Meno coinvolto il resto del Settentrione con solo qualche pioggia in prossimità delle Alpi.

Tempo stabile sul resto della Penisola dovuto alla permanenza dell’alta pressione e a correnti di Scirocco. Prevista anche nei prossimi giorni una parentesi anticiclonica che non sarà però duratura. Un ultimo assaggio di estate, dunque, prima di addentrarci nel pieno autunno.

Scirocco e venti caldi

Si registrerà nelle prossime ore anche un aumento delle temperature dovuto ai venti caldi che si disporranno maggiormente nelle regioni meridionali. Prevista aria in arrivo dal Nord Africa che porteranno le temperature al Centro Sud ben sopra la norma. Il Nord Ovest sarà invece alla prese con una flessione dei valori massimi, in virtù della fase piovosa.