Io e Romina non ci separeremo mai! Al Bano furioso vuota il sacco

Tradopo anni di denunce e avvocati è finalmente tornato il. La coppia di artisti continua a far sperare i propri fan in unche almeno per il momento non è ancora arrivato. Nei giorni precedenti dal web è spuntata una strana notizia dove si diceva che.La stessa cantante ha fatto sapere nel di poche ore come in realtà come stanno le cose direttamente con un post su instagram. Dopo le parole della Power anche Al Bano ha voluto dire la sua sul caso rilasciando la propria versione alnel numero in edicola dal 18 ottobre.

Dopo la sbroccata di Romina Power anche Al Bano ha voluto dire la sua sui vari pettegolezzi circolati in questi giorni. Quello che vari giornali hanno dichiarato, ovvero che tra Romina Power ed Al Bano è finita per sempre è solo un malinteso. Con poche parole, il cantante di Cellino San Marco ha difeso con le unghie e con i denti il suo rapporto con l’ex moglie.basta bufale, io e romina non ci separeremo mai. Il rapporto tra Al Bano e Romina è qualcosa di magico e nessuno potrà mai distruggerlo.

Al Bano è tornato a parlare della sua storia d’amore con Romina Power. Il cantante rispondendo alla domanda di un fan in Australia che gli ha chiesto perchè lui e la Power non tornano insieme ha risposto: “IO NON AVREI MAI LASCIATO ROMINA: È STATA LEI AD ANDARSENE”. Una risposta quella di Al Bano che ha lasciato davvero senza parole e fa capire quanto abbia amato la madre dei suoi figli. Infatti, il 76enne più volte ha anche dichiarato che per circa otto anni ha aspettato il ritorno di Romina. Un ritorno che purtroppo non è mai arrivato ma che li ha fatti rincontrare almeno sul campo professionale.