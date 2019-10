Benjamin Mascolo: Con Bella Thorne vivo una relazione poliamorosa

Benjamin Mascolo esono una delle coppie più chiacchierate, sin da quando si sono messi insieme, la scorsa primavera. Sui social network gli scatti pubblicati ottengono numerosi like e tutti, specialmente i fan più accaniti, vogliono saperne di più su come vada avanti la relazione.Nell’ultima estate, la coppia ha raccontato com’è avvenuto il loro primo incontro, al, anche se avevano già iniziato a sentirsi sui social diverso tempo prima. Un commento tira l’altro e la conversazione ha proseguito fino alla frequentazione avvenuta qualche mese fa.

Si scambiarono i numeri di telefono e volevano vedersi, ma ogni volta che Benjamin Mascolo capitava a Los Angeles lei era impegnata altrove, e quand’è venuta in Italia non c’era lui: l’occasione giusta è stata il Festival di Coachella. Dopo il primo passo, le cose sono continuate benissimo, a tal punto che il cantante ha presentato la dolce metà alla famiglia. Non era mai successo, la prima volta a cui il ragazzo ha detto ti amo.

Quando Bella Thorne ha presentato la sua nuova fiamma Alex Martini su Instagram, Benjamin Mascolo ha lasciato un commento positivo, definendo entrambe le ragazze carine. E solamente ora fa, per la prima volta coming out, sulla love story, confermando di vivere in una relazione poliamorosa. Contattato da Grazia, Benji ha rivelato: “Non è un problema per me”.

Fa la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Lei ha una casa spettacolare, in cima a una montagna. Se ne stanno lì oppure prendono le bici e vanno in giro. Su Bella Thorne, Benjamin Mascolo riserva splendide parole: è la donna più intelligente e mentalmente aperta che lui abbia mai incontrato in vita sua. Ed hanno già intenzioni molto serie riguardo al futuro: praticamente già convivono.

Naturalmente, pensano alle nozze e ai figli. Tuttavia, Benji non ha fretta, non intende bruciare le tappe. Anche perché prima di assumersi simili responsabilità, vuole togliersi parecchie soddisfazioni. Dopotutto però – aggiunge – se ne è già tolte tante, tantissime: un libro da più di 80mila copie vendute, palazzetti gremiti, il singolo Dove e Quando, hit dell’estate e triplo Disco di Platano, e Good Vibes, il quarto album in uscita il 18 ottobre, anticipato dal nuovo singolo Sale, con il featuring della giovanissima Shari lanciata da Tu Si Que Vales.