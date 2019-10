Emma Marrone e Stefano De Martino, dopo anni la verità... Belen Rodriguez non c'entra

Emma esono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due hanno condiviso un pezzo di strada insieme, ma allanon ha resistito alle intemperie della vita.e Stefano si sono conosciuti all’interno del talent show die sono stati insieme per quasi due anni. Un periodo turbolento e travagliato segnato anche da una pausa di riflessione che ha visto poi il ballerino avvicinarsi alla sua collega, salvo poi ritornare sui suoi passi.

Belli, giovani ed innamoratissimi, la loro storia pareva essere una moderna favola d’amore, ma alla fine tutto è scoppiato. Ma qual è stato il motivo che ha portato i due amatissimi a dirsi addio per sempre? Gli interessati non si sono mai sbilanciati e non hanno fornito mai specifici dettagli della loro rottura, ma ai tempi della crisi, c’è stata una persona che ha motivato la scelta.

A parlare, ai tempi, è stato infatti Enrico De Martino, papà del conduttore di “Stasera tutto è possibile”. Le sue parole lasciano capire che la crisi tra i due non è sopraggiunta, come tutti credono, a seguito della conoscenza di Belen Rodriguez, ma per incompatibilità su argomenti della vita molto importanti, e per priorità differenti, come ha spiegato al settimanale DiPiù tv: Da quanto ho capito loro avevano una differenza di vedute sul matrimonio: lei era convinta, decisa a sposarsi, mentre lui era sempre più titubante, non si sentiva ancora pronto. Tiene molto alla sua carriera di ballerino ha faticato tanto per affermarsi e, forse, pensava che il matrimonio gli avrebbe messo addosso una serie di responsabilità che lo avrebbero distolto dal lavoro. Probabilmente l’idea di avere una stabilità familiare, a soli ventidue anni lo spaventava.