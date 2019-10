Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne: il colpo di scena definitivo

Alè successo di tutto nella registrazione del 17 ottobre., che rivela un vero colpo di scena nella storia di. Sì, un altro. L’ennesimo e totalmente inaspettato viste le ultime vicende. In tv, dopo l’ultima puntata andata in onda, li abbiamo lasciati così: il cavaliere ha letto in studio una lettera in cui dichiara il suo amore per la dama e sua ex fidanzata che però, nonostante la commozione, prende tempo. Dalle anticipazioni circolate già nei giorni scorsi si è poi scoperto che Ida non ha intenzione di tornare insieme a Riccardo. Si dice non più innamorata e decisa a frequentare Armando Incarnato, con cui è già uscita in esterna. Ma nella registrazione del 17 ottobre è ricambiato ancora una volta tutto.Ils spiffera che Ida e Riccardo si sono rivisti a Roma e hanno dormito insieme,, per tutta la notte. Non è successo altro, non si sono spinti oltre, ma tanto è bastato per spingere Ida e lasciare il programma con Riccardo per provare, ancora una volta, a vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere.Ma anchesono stati protagonisti dell’ultima registrazione. Il cavaliere ha discusso con Ida accusandola di averlo usato per arrivare a Riccardo, ma lei risponde di essersi lasciata andare perché realmente interessata. Nella lite interviene anche Barbara, che accusa Armando di odiare le donne. Gianni Sperti si schiera dalla parte di Armando, che punta poi il dito contro la dama perché condivide sule segnalazioni su Armando anziché parlarne con la redazione.Sempre nella registrazione del 17 ottobre, entrano in studio due nuovi cavalieri: uno per. E saranno in molti a schierarsi contro Barbara De Santi per il suo atteggiamento. Durante la discussione accade quello che tutti i fan di Ida e Riccardo volevano vedere da tempo: il cavaliere di Taranto la invita a ballare e al centro dello studio i due si baciano più e più volte sulle note della canzone di Alberto Urso “E poi ti penti”. Poi lasciano il programma insieme. Sarà davvero conclusa qui, con il lieto fine, la loro storia infinita?