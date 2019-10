Nonna 67enne muore travolta da suv per salvare la nipote

Non ho fatto in tempo a scansarla

Ho visto una sagoma, c'era il sole"

Quanta tristezza, due famiglie distrutte

I familiari hiedono silenzio e credo che dobbiamo rispettare il loro dolore"

Sappiamo tutti che quella zona è trafficata. Servono i dissuassori per limitare la velocità. Se ci fossero già stati, oggi non avremmo versato tutte queste lacrime"

Stava accompagnando laa scuola quando un suv l'ha sbattuta all'aria. Così,, una67enne di Iglesias (), è morta mentre stava attraversando la strada travolta da un'di grossa cilindrata.Ha fatto appena in tempo a scansare la nipote dall'impatto fatale con ilprima di accasciarsi sull'asfalto esanime. "Pensate alla bambina", ha detto ai sanitari giunti tempestivamente sul luogo dell'prima di morire. E poi, ha smesso di respirare. L'anziana, stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera , stava tenendo per mano la piccina quando è stata colpita in pieno dal suv che l'ha scaraventata 15 metri più avanti dal punto in cui è avvenuta la collisione. Vano ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118: Anna Maria ha chiuso gli occhi mentre il suo corpo, già greve, veniva caricato sull. Per fortuna, la nipote di 8 anni, non ha riportato che qualche graffio e lesioni di poco conto. Già dopo qualche ora, è stata dimessa dall'ospedale di Cagliari.Lasi è consumata davanti all'istituto Costantino Nivola, in via Pacinotti, poco dopo le ore 8. La signora Fois è sbucata tra le auto in doppia fila parcheggiate davanti alla scuola, in prossimità dell'attraversamento pedonale. "– racconta A.B., 26 anni, proprietario del. L'uomo, sottoposto ad alcol test e interrogato dalla polizia locale subito dopo i fatti, è stato denunciato per omicidio stradale.Intanto, le saracinesche dei negozi al mercato civico, dove la 67enne aiutavanella gestione della macelleria di famiglia, sono abbassate a metà in segno di lutto. "– dice ildel paese, Don Giorgio Fois, durante la celebrazione del rito funebre –. Ma, sul finale della celebrazione, non manca un ammonimento alla comunità ", conclude.