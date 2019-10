Sembri una scimmia! Silvia Tirado insultata... Il fidanzato Gabriele Pippo reagisce

Silvia Tirado: il fidanzato la difende dai bulli

Dopo essere diventata una degli indiscussi protagonisti della seconda edizione consecuiva di Temptation island vip,ha denunciato sul suo profilo Instagram di essere diventata vittima di. La ragazza, attualmente fidanzata con il figlio del cabarettista de Il bagaglino,, ha deciso di parlare ai follower di tutti gli attacchi mediatici ad oggi ricevuti. Tanti sono i messaggi di solidarietà e supporto giunti dai fan per la fidanzata di Gabriele Pippo, il quale ha voluto anche lui intervenire in rete, testimoniando di aver ricevuto un messaggio in cui Silvia viene definita ""."L’insulto che preferite dirmi di più è scimmia, come insulto razziale -ha denunciato pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram la Tirado, in un messaggio condiviso con i follower-. Abbiamo capito. Però io mi chiedo, dato che non siete proprio meglio di me, io non dico che sono più bella di voi, però guardarvi un attimo allo specchio prima di dire che sono un ce..o, secondo me dovreste iniziare a farlo". La Tirado ha deciso di pubblicare le foto delle persone che l'avevano offesa, ma poco dopo ha rimosso le immagini in questione dal suo profilo. Tuttavia, Silvia ha reso visibili al web i messaggi offensivi ricevuti in rete, sfogandosi così con i fan: “Quindi dovete giudicare per quello che vedete dal programma. 'Si è comportata bene o male. Non mi piace quello che ha fatto'. Ma non l’, non è un concorso di bellezza". L'ormai ex volto del docu-reality sui tradimenti ha confidato che intende adire le vie legali, per gli insulti gravi ricevuti: “Quelli gravi, già l’ho detto, andrò alla polizia postale. Via via sto iniziando a denunciare le persone. Ok partecipare a un programma, ma… Il contegno".Anche lo stesso fidanzato della Tirado,, ha voluto avere voce in capitolo, mostrando ai follower lo screenshot di un commento, un'offesa rivolta chiaramente alla sua ragazza, Silvia Tirado: "Senti ma l'hai lasciata quella scimmia?". L'ex protagonista di Temptation island vip non solo non ha lasciato la sua ragazza, ma l'ha anche difesa dagli ultimi attacchi social in un'Instagram story: "A prescindere da tutto il razzismo, non lo accetto. Vergognatevi!".