Ecco il misterioso blob: pare un fungo, ma mangia come un animale

blob è un essere vivente che appartiene a uno dei misteri della natura"

perché è in grado di imparare ... e se unisci due blob, quello che ha imparato trasmetterà le sue conoscenze all’altro

È un piccolodi colore giallo, che assomiglia a un, ma si comporta come un. "", il misterioso essere vivente unicellulare può muoversi senza gambe, riesce a guarirsi da solo in poco tempo, quando viene tagliato a metà. Non ha nè una bocca, nè uno stomaco, ma è in grado di rilevare e digerire cibo, proprio come fosse un animale. L'organismo che possiede 720 sessi è arrivato allo zoo die tra due giorni sarà esposto al pubblico, che potrà ammirare il suo comportamento perticolare e fuori dal comune.Il nome scientifico dell'essere vivente è, in realtà, "physarum polycephalum" ed è presente in natura, molto diffuso negli ambienti ombreggiati, freschi e umidi, come i tronchi degli alberi, come riferisce Afp. Secondo quanto osservato, "blob" sembra essere(una caratteristica fuori dal normale per un essere unicellulare) e particolarmente abile nell'andare in esplorazione di diversi ambieni, senza mai rifare il percorso già battuto in precedenza.Gli studiosi non sanno ancora dire se si tratti più di un fungo o di un animale, ma a detta di Bruno David, direttore del, di cui fa parte il Parco Zoologico, ". È sorprendete il fatto che non abbia un cervello, ha aggiunto David, secondo quanto riporta il Corriere della Sera ".