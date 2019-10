Non ne so nulla! Aurora Ramazzotti smentisce le nozze con Goffredo Cerza

Secondo te potrebbe?

Secondo alcuni rumors,pare stia preparando lecon: la notizia, che ha fatto il giro della rete, è stata poi prontamentedalla diretta interessata. Nonostante la relazione tra la figlia die il giovane Goffredo proceda a gonfie vele con il benestare delle famiglie, sembra proprio che Aurora non abbia ancora alcuna intenzione di indossare l’abito bianco. Ragazza dal talento indiscutibile, la Ramazzotti si sta introducendo in maniera molto abile nel mondo della radio dimostrando di avere le carte in regola per poter fare carriera. Realizzata sia dal punto di vista professionale che sentimentale, Aurora ha anche dimostrato di essere molto ironica e, attraverso i social, è stata proprio lei a smentire illanciato dal settimanale Diva e Donna.Secondo il rotocalco, infatti, la Ramazzotti e Cerza sarebbero in aria di nozze e testimone del loro giorno si leggeva fosse. Ma Aurora e Goffredo hanno immediatamente replicato allocon una bella risata. “”, ha chiesto il fidanzato della Ramazzotti in una Instagram story e, prontamente, è arrivata la risposta della ragazza. “”, ha commentato la Ramazzotti facendosi una grassa risata. Per il momento, dunque, i due giovani fidanzati non hanno ancora alcuna voglia di convolare a nozze e mamma Michelle, che tempo fa aveva espresso il desiderio di vedere la figlia in abito bianco, dovrà pazientare ancora un po’. "Sono troppo teneri insieme... e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa.... non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” - scriveva tempo fa la conduttrice, entusiasta per la relazione tra la figlia e Goffredo - . Io piango solo a pensarlo invece... ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio...".