Rubio mette in dubbio il malore di Salvini! La De Girolamo lo zittisce così

ha avuto un malore mentre era diretto aper assistere ai funerali, previsti per la giornata di ieri, dei due "servitori dello Stato", Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti diuccisi dagli spari del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, mentre erano in servizio in Questura lo scorso 4 ottobre. Il leader della Lega è stato sottoposto ad alcuni accertamenti presso l'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia), per una sospetta colica renale. E a seguito di quanto accusato da Salvini, Chef Rubio ha lanciato un nuovo tweet al veleno proprio contro l'ex ministro dell'interno, l'ennesimo attacco mediatico che ha indignato il web e in particolare l'ex concorrente-ballerina di Ballando con le stelle,. Quest'ultima, ex deputata di Forza Italia, in un nuovo videofilmato condiviso con i follower in rete ha voluto rispondere all'attacco del volto del programma culinario Rubio alla ricerca del gusto perduto, che nelle ultime settimane perde ascolti e consensi in modo costante e progressivo."@rubio_chef, ma ci sei o ci fai? Prima insulti i poliziotti uccisi a, poi, nel giorno dei funerali, metti in dubbio il malore di @matteosalvinimi... Ma non è che cucini con i funghetti sbagliati? Cambiali!". Queste le parole che l'ex protagonista del dance-show del sabato sera, De Girolamo, ha lanciato in un cinguettio destinato proprio allo chef, che ha attaccato nuovamente il segretario della Lega. Un tweet, quello di Nunzia, che ha fatto in poco tempo incetta di like e commenti, tra cui si legge un messaggio sibillino sulla metafora dei "funghi" della De Girolamo: "Sono porcini di Amsterdam!". E ancora: "Grande Nunzia!". "E' sinistro e ho detto tutto", scrive poi un altro utente.Alla notizia del malore, accusato da Matteo Salvini nella giornata di mercoledì 16 ottobre, era seguito l'ennesimo tweet al veleno di, che stavolta mette in dubbio la veridicità del malessere di Salvini: "Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo". E sotto l'ultimo post di Rubio sferrato contro il leghista su Twitter, giungono molti messaggi di, come il commento riportato da un utente particolarmente indignato: "Scherzare sulla salute di chiunque è da vigliacchi e vili, come chi scrive queste stronzate".