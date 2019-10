Io non so nulla! Marcella Bella lancia l’allarme truffa su Instagram

Continuano le segnalazioni di truffe sui social a carico di personaggi famosi. E’ la volta di, una delle interpreti della canzone italiana più celebri, che lancia l’allarme truffa. La cantante ha segnalato che suè presente un profilo social che con il suo nome. Dal profilo sono stati contattati i fper acquisti vari.Fra questi acquisti vi è anche una card che assicurerebbe all’utentecon Marcella ospite. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti di quella che può essere considerata una vera e propria truffa.

Ad accorgersi del falso profilo è stato un collaboratore della cantante che ha subito avvisato l’artista di quanto stava accadendo. Marcella ovviamente non c’entra assolutamente nulla ed è molto dispiaciuta che il suo nome venga usato per cose del genere. A lanciare l’allarme di non fidarsi di chi chiede soldi sul web a nome degli artisti è stato anche Gabriel Garko. L’attore giorni fa ha infatti esortato i fans a non fidarsi di chi domanda del denaro spacciandosi per lui. Questo vuol dire che anche a suo carico sono state fatte delle richieste. Allora dobbiamo presumere che qualcuno ha chiesto su internet soldi facendosi passare per Gabriel Garko, come è successo anche a Marcella Bella.

Una beffa per gli utenti che spinti dall’amore verso il proprio idolo cascano nella truffa e restano fregati. Pare che sono in aumento i vip che chiedono soldi aio fan sul web, ovviamente non loro in persona, ma truffatori che si spacciano per questo e per quello. Come difendersi quindi? Semplice, meglio non accettare alcuna proposta e non inviare denaro. Bisogna ricordare che i vip in genere non chiedono mai soldi sul web, e quindi questo dovrebbe già mettere in guardia.

Vista la situazione Marcella Bella ha lanciato l’allarme su Instagram e ha quindi condiviso il messaggio del suo collaboratore. Costui ha infatti rivelato di aver trovato questo profilo falso su Marcella e di aver scoperto che erano state inviate delle richieste di denaro. Il collaboratore ritiene che si tratta di un truffatore oppure di uno squilibrato, che utilizza anche il suo nome per rendere tutto credibile. Quindi raccomanda di fare attenzione.