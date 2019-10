Mostra il referto medico! Chef Rubio deride Matteo Salvini per il malore

"Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo",

"Ma questo signore che problemi ha? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida".

La notizia del malore, per fortuna non grave, che ha colpito oggiè stata sfruttata da Gabriele Rubini, in arte, per lanciare un nuovo attacco contro il leader della Lega, ormai divenuto il suo bersaglio politico preferito. Il volto noto della tv, forse un po’ giù di corda per gli ultimi dati auditel non molto positivi, non ha avuto rispetto per l’ex ministro che è stato ricoverato all’ospedale di Monfalcone per una colica renale dopo essere arrivato all'aeroporto di Trieste per prendere parte ai funerali solenni degli agenti uccisi in Questura,ha scritto in tono canzonatorio Rubio su Twitter adducendo, non troppo velatamente, che il malore sia stato inventato per distogliere l’attenzione dal duello televisivo tra l’ex ministro dell’Interno ed il senatore Matteo Renzi a “Porta a porta” di martedì sera. Pronta la riposta, sempre su Twitter, di Salvini:non ha tardato ad arrivare: