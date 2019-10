Sylvie Lubamba vuole tornare protagonista in tv con un reality show

Sylvie Lubamba vuole tornare protagonista in tv, dopo il carcere e un periodo davvero difficile e travagliato, con un reality show. L'ha rivelato la stessa showgirl in un'intervista rilasciata al sito iGossip.it.

Lubamba ha infatti dichiarato: "Devo molto ai miei fan, in particolare a tutti coloro che hanno continuato a sostenermi anche quando in quei tre anni e quatto mesi ero isolata dal mondo… oggi sono veramente in tantissimi a chiedermi quando rientrerò in maniera costante e continuativa in tv. Non mi dispiacerebbe affatto rivivere per la seconda volta l’esperienza di un reality. Sono sincera, dato il momento difficile nel riprendere un mio spazio in tv, non disdegno affatto alcun reality. L’occhiolino lo farei al GF VIP. Vorrei far notare che la mia presenza spalancherebbe le porte della casa più spiata d’Italia alla prima donna negra".

Poi si è soffermata sui numerosi finti scoop e finti scandali organizzati a tavolino da vip e pseudo-vip con la complicità dei paparazzi di fiducia per finire nei salotti tv di Mediaset e sui giornali: "Tutti sanno, soprattutto gli addetti ai lavori, che sto attraversando un periodo complicato anche dal punto di vista economico quindi, quale occasione ghiotta per poter creare una notizia fake, per avere più visibilità e lavoro? Sylvie dice e dirà sempre di no! Non tollero, non sopporto mi disgustano taluni personaggi che non potendo offrire capacità artistiche si abbassano a certi squallidi giochi di notorietà. Può sembrare che tutto ciò possa portare lavoro, ma in realtà è da considerarsi una spirale che poco dopo ti porta in basso schiacciandoti per sempre, compresa la propria dignità. Imporre la propria immagine con falsi scoop è un’offesa al pubblico italiano!". Per il futuro spera di diventare mamma e di avere al suo fianco un uomo che la possa amare.