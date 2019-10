Elisabetta Gregoraci finisce in ospedale: l’incidente per ‘colpa’ del figlio

Negli ultimi tempiè finita nel mirino del gossip. Poco fa l’avvistamento a Lampedusa con quello che si credeva il suo ex, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, poi il viaggio a Dubai con un nuovo uomo misterioso. Finita la storia con Bettuzzi, dunque, la Gregoraci sarebbe partita per una vacanza esotica insieme a un altro accompagnatore di cui, per il momento, non si conosce l’identità.È stato ila lanciare le nuove indiscrezioni sulla ex moglie di Flavio Briatore che, sempre a detta della rivista, sarebbe preoccupato per questa sua vita sentimentale eccessivamente ‘irrequieta’, dunque la decisione di rivolgersi al suo legale di fiducia per tentare di porre un freno a questa situazione ritenuta non idonea. Alla luce delle ultime, l’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci, si legge su Oggi, pare stia particolarmente indisponendo Briatore, infastidito dall’umore ballerino della madre di suo figlio.

Flavio Briatore, con cui Elisabetta ha mantenuto rapporti amichevoli proprio per il bene di, si dice che non stia apprezzando l’irrequietezza sentimentale della ex e abbia deciso di rivolgersi all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace per tentare in qualche modo di darle “una calmata”. A queste indiscrezioni che hanno subito fatto il giro della rete, però, la Gregoraci non ha mai replicato.Così come non sono arrivate dichiarazioni da parte di Briatore o di Bettuzzi, con cui come detto pare che l’amore sia arrivato (di nuovo) al capolinea. Al momento l’unico ‘uomo’ che è sempre al fianco della bella conduttrice e showgirl calabrese risulta essere il piccolo Nathan Falco. Con lui, infatti, Elisabetta racconta la maggior parte della sua vita su Instagram.

Come svelato tra le sue Storie di Instagram, Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che Nathan ha involontariamente chiuso nella portiera dell’auto la sua mano e lei si è dovuta recare in ospedale. Nella Storia troneggia infatti la foto del dito ingessato e questa scritta: “Quanto tuo figlio per sbaglio chiude le tue dita dentro la portiera dell’auto. Che male… Giornatina niente male, passo e chiudo”. Niente di grave, per fortuna, e infatti poco dopo infatti i due sono tornati a casa e hanno visto insieme la partita della Nazionale, con l’Italia che ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle Qualificazioni agli Europei del 2020.