Mara Venier: La rivalità con la D'Urso? Non ne potevo più

Mara Venier, la zia della televisione italiana, ha concesso una lunga intervista al settimanale Vero, dove racconta il momento passato con Domenica In, confermata per la seconda edizione consecutiva, in famiglia e anche i rapporti tra lei e Barbara D’Urso.

Nel corso della passata stagione le due hanno condotto una lunga battaglia la domenica pomeriggio, finché la conduttrice partenopea ha cambiato fascia oraria. Nonostante l’ultimo scontro risalga ormai a mesi fa, la rivalità discussa sui giornali e sui social è ancora molto ben ricordata da chi fa dei pettegolezzi il pane quotidiano. Per la rivista, Mara Venier confida quali sensazioni provasse all’idea di doversi misurare con un altro gigante.

La concorrenza e tutto quanto si è generato attorno le provocavano disturbo, “proprio per l’affetto che c’è sempre stato tra me e Barbara…”. Insomma, sebbene le malelingue volessero creare polemiche ad arte sulle due colleghe, in realtà fra loro sarebbe sempre corso buon sangue. Dopodiché la padrona di casa di Domenica In approva il ridimensionamento di Domenica Live per far sì che la presentatrice potesse concentrarsi maggiormente sulle trasmissioni in prima serata.

Il giornalista di Vero va dritto al nocciolo della questione: tra Mara Venier e Barbara D’Urso ci sono state davvero delle frizioni? Non è affetto così. Attraverso le pagine della rivista, la verace conduttrice di Domenica In spiega che lei e Barbara sono amiche e ci tiene a dirlo. La sana competizione di cui sono state protagoniste ha dato beneficio a tutti. Prova grande stima nei suoi confronti e il loro rapporto è sereno.

Il commento di Mara Venier non lascia campo ad equivoci: con Barbarella va tutto bene, anche se oggi prestano servizio su due reti televisivi ‘nemiche’. Hanno un ottimo legame e il dispiacere provato riguarda proprio la volontà di intorbidire le acque.

In conclusione dell’intervista rilasciata al settimanale, l’ex compagna di Jerry Calà, oggi unita in matrimonio a Nicola Carraro, rivela di aver incontrato recentemente sul treno proprio la D’Urso e la reazione non è stata affatto fredda, anzi. Alla domanda del giornalista se si siano salutate, la Venier, con totale sincerità, ammette che si sono abbracciate, come hanno sempre fatto da vent’anni a questa parte. E questa – conclude – è l’ennesima dimostrazione che la battaglia per gli ascolti non ha lasciato il segno.