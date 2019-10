Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli : Litigare per un uomo così…

L’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, parla delle delusioni avute proprio dal protagonista dell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 con la compagna Delia Duran. I due si sono lasciati dopo quattro anni d’amore a causa de tradimenti di lui. All’inizio l’attore aveva negato ma poi aveva confermato di averla tradita diverse volte.

Durante un’ospitata a Domenica Live Alex Belli parlò di aver deciso di ammettere i tradimenti per evitare i ricatti della ex moglie. La coppia è stata dunque in contrasto proprio per via delle accuse che si sono rivolti entrambi. Poi tutto è passato e nella vita di Belli è entrata Mila Suarez, una modella per la quale stravedeva. Tuttavia, anche questa storia finì dopo un breve periodo e adesso pare che Alex sia felice con la sua Delia Duran.

La Raniakova nella sua confessione parla sia della tristezza provata per le vicende dell’ex marito, ma fa anche una rivelazione importante. Alex Belli non può avere figli, e lei lo ha sempre detto alle donne che sono passate fra le braccia dell’ex marito. Anche a Mila le aveva scritto, e le aveva raccomandato di non farsi prendere in giro. Katarina ha ricordato che quando erano insieme hanno fatto di tutto per avere un bambino, senza riuscirci. Ma quello che ha voluto sottolineare l’ex moglie è soprattutto il fatto che Alex è incapace di essere fedele ad una donna. Lo definisce infatti incostante e non in grado di stare sempre con la stessa persona che ama, o che dice di amare.

Alle rivelazioni di Katarina ovviamente non sono mancate le repliche dell’ex. Alex Belli ha infatti risposto dicendole di essere sorpreso su come abbia toccato un argomento così delicato durante un’ospitata televisiva. Tuttavia, non è rimasto sorpreso più di tanto e ha ribadito che i figli non sono arrivati per colpa di entrambi. L’attore ha detto di non essere sterile, e che con Katarina è stato impossibile passare alla fecondazione a causa di una incompatibilità genetica. Ma l’attore ha voluto anche sottolineare che la sua ex moglie vuole solo farsi notare e invitare in tv per prendere soldi.