Silvia Toffanin e il rapporto con Marina, sorella di Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin è ritornata sul piccolo schermo alla guida di Verissimo, trasmissione che l’ha definitivamente consacrata al successo. Di lei e della sua vita privata conosciamo ormai ogni cosa, ma come sono i rapporti con Marina Berlusconi? Pare che tra Marina, sorella di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, i rapporti siano molto sereni. Le due, che spesso sono state avvistate insieme, sono riuscite nel tempo a costruire un buon legame fatto di amicizia e complicità.

Dopo anni insieme, e due figli avuti dalla loro relazione, Sofia Valentina e l’ultimo arrivato Lorenzo Mattia, la storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi continua ad andare a gonfie vele. La coppia non è mai stata oggetto di scandali e pettegolezzi e mai un’ombra si è abbattuta sul loro solidissimo rapporto. Anche se i fiori d’arancio non sono ancora all’orizzonte (e se ne parla ormai da anni) i due sono più innamorati e felici che mai.

Intanto anche la carriera professionale dell’ex letterina Silvia Toffanin pare sia proprio sempre più in rapida ascesa. La conduttrice è stata infatti riconfermata al timone della conduzione di Verissimo, reduce dal record di ascolti ottenuti nella scorsa edizione, successo ottenuto anche grazie alla gestione del Pamela Prati Gate. Secondo i bene informati, la professionalità confermata nella passata stagione televisiva, le ha consentito di ricevere una promozione. Alla presentatrice sono stati proposti bene tre programmi in prima serata.

Opportunità che ha però gentilmente rifiutato per concentrarsi esclusivamente sullo show di Canale 5 che l’ha resa celebre e che l’ha consacrata al successo. In una recente intervista rilasciata ha apertamente parlato della sua decisione di concentrarsi esclusivamente su 1 solo programma tv: Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista.