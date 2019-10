Era sbarcato all'aeroporto di Ronchi per assistere al rito funebre, portato ina Monfalcone per accertamenti. Nota della Lega spiega: "Una colica, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Confermati gli appuntamenti in Umbria". Iled ex ministro dell'Internoha avuto un malore mentre era in volto per Trieste per assistere ai funerali dei 2 agenti uccisi nella Questura di Trieste. Salvini, per, dopo l'atterraggio all'aeroporto di Trieste è stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia), "dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso"."Nulla di grave". Starebbe meglio e sarebbe stato dimesso. Salvini si è detto molto dispiaciuto di non essere potuto andare ai funerali dei poliziotti.