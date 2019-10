Praticamente nuda! Emily Ratajkowski infiamma Miami con un costume mozzafiato

continua a stupire i suoi fan con outfit sempre più audaci e sensuali. Per la bellissima modella americana l'estate sembra essere infinita e così è volata a Miami dove ha potuto sfoggiare uno dei costumi da bagno della sua linea di beahwear. Il risultato? Mozzafiato, come sempre. Leche hanno fatto incendiare i suoi fan la ritraggono in spiaggia con un costume intero molto, molto. Le sottili strisce di tessuto utilizzate per la sua realizzazione coprono a mala pena le parti sensibili del corpo della modella, lasciando ben poco all'immaginazione. Non è nemmeno corretto parlare di scollatura vertiginosa a ben vedere perché in realtà è come se il costume fosse costituito da due parti indipendenti che si “incontrano” solo all'altezza dello slip, che dietro lascia ampie zone di pelle scoperta per un'abbronzatura da manuale.Inutile sottolineare come questa tipologia dimetta in evidenza il fisico perfetto di Emily Ratajkowski, considerata una delle donne più belle del Pianeta. È una delle modelle più pagate e non perde occasione di mettere in evidenza le sue forme perfette, anche grazie ai costumi da lei disegnati che sono diventati un capo must have in tutto il mondo., come si fa chiamare sui social per semplificare il suo nome, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti in spiaggia e il sitone ha pubblicate altre, scattate dai paparazzi, che la ritraggono in altre circostanze ma con il medesimo costume. Non sembra ci sia differenza tra le immagini postate da Emily Ratajkowski e quelle “paparazzate”, segno che Emily Ratajkowski è davvero così bella come appare e non ha bisogno a ricorrere a stratagemmi fotografici per migliorare il suo aspetto. Clicca qui per lo foto bollenti