La gravidanza social dell'ex onorevole Laura Coccia, affetta da una disabilità

"Ho una tetraparesi spastica, sono alla 21esima settimana di gravidanza e la pancia cresce sempre di più

Dopo aver saputo di essere incinta, ho iniziato a cercare su Internet informazioni, consigli e testimonianze da parte di donne spastiche che avevano già vissuto una gravidanza

Mi sono trovata spiazzata: proprio sul web, che dovrebbe essere il luogo della condivisione, non ho trovato niente di tutto ciò"

L'equilibrio, che non ho mai avuto, comincia a mancarmi ancora di più e camminare diventa sempre più difficile

Ho avuto il diabete gestazionale e ora i trigliceridi sono saliti. Sarebbe molto pericoloso mangiare quello che mi piace o di cui avrei voglia

Sono proprio le domande di tanti a farmi capire che è giusto andare avanti. Vogliono capire come fare, proprio come me quando ho iniziato a cercare informazioni in rete. Mi esprimono i loro dubbi perché non sanno che cosa accadrà e vedendo me si fanno coraggio. Mi scrivono anche tantissime ragazze con disabilità diversa dalla mia, raccontano episodi della loro gravidanza. Sembra di essere una grande famiglia e tutti aspettano il video successivo per sapere come sta andando"

