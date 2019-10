Roma, autobus contro albero: diversi feriti

Una decina i codici rossi ma "nessuno in pericolo di vita". L'incidente ha coinvolto una vettura della linea 301. Atac apre un'indagine: la vettura in servizio da 12 anni. Indaga la polizia locale. I testimoni: "Andava piano". L'autista negativo ai test di alcol e droga, sequestrato il suo cellulare. Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero. E' avvenuto stamane sulla via Cassia, nella zona nord di Roma. Secondo le prime informazioni ci sarebbero 12 feriti. Non è chiaro se nell'incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli. E a Milano, in Via Pietro Giordani,nel quadrante nord-ovest, un'auto si è scontrata con un bus dell'Atm, vuoto in quel momento. Ferite sei persone tra cui due donne e due bambini.