Manovra : Approvati Decreto fiscale e Legge Bilancio

Manovra, consiglio dei ministri da l' ok '' al. Conte: "Lotta evasione, evitato incremento Iva". E' terminata dopo quasi sei ore la riunione del Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il documento programmatico di bilancio da inviare all'Unione europea. Sul tavolo, anche la manovra e il decreto fiscale. Decreto fiscale e Legge di Bilancio "sono stati approvati salvo intese" mentre il Documento programmatico di Bilancio "è già stato inviato a Bruxelles". Lo spiegano, dopo il, il premier Conte e il ministro dell'Economia, Gualtieri. Nella Legge di Bilancio ci sono "importanti segnali" sul fronte del "welfare, della disabilità, del sostegno alle famiglie", ma la manovra varata "avvia anche il percorso per l'abolizione del, che verrà abolito a partire da settembre". Lo dice il premier Conte, soddisfatto per una manovra "espansiva".

Il tetto al contante cala da 3000 a 2000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1000 euro negli anni successivi. E' questa la mediazione che è stata raggiunta nel CdM sulla manovra. "Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta Ape Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta 'Opzione Donna'). Confermata anche l'esenzione dal canone Rai per gli anziani a basso reddito. Previsti 600 mln aggiuntivi per famiglia e misure a partire dalla gratuità degli asili nido per gran parte della popolazione. Confermato anche il piano per la costruzione di nuovi asili nido.



La legge di bilancio ha "coperture solide" e "numeri robusti": lo sottolinea il ministro dell'Economia Gualtieri al termine del Consiglio dei ministri. Le norme "sono tutte stimate su base prudenziale: sono fiducioso che le entrate saranno maggiori" di quanto preventivato. Nel complesso, spiega, 3 mld arrivano da misure per il contrasto a evasione,frodi fiscali e giochi. Altri 3 mld arrivano dall'extragettito dei pagamenti legati agli Isa.Nel 2020 sono stanziati 2 mld per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.