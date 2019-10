Genova : la piccola Tafida è arrivata, ora al Gaslini per le cure

Il volo privato da Londra è partito alle 17,25. Poi il trasferimento all'istituto pediatrico per le cure. E' atterrato a Genova l'aereo che da Londra trasportava, laaffetta da una grave lesione cerebrale, che ora viene ricoverata all' ospedale pediatrico, per volere della famiglia. I genitori si sono battuti contro l', chiesta dall'ospedale londinese. Ora la famiglia chiede laper Tafida, per motivi umanitari. L'avvocato Martini spiega che la cittadinanza aiuterebbe i familiari anche per i costi sanitari.

Parte così un percorso di speranza per la piccola ricoverata dal mese di febbraio in gravi condizioni dopo aver subito un intervento al cervello per una rara malformazione artero-venosa. In casi come il suo, purtroppo, la legge britannica impone il non accanimento e il distacco della spina. Ma l'Alta Corte britannica solo dieci giorni fa ha emesso il suo verdetto e permesso ai genitori di trasferire la bimba al Gaslini per tentare il tutto per tutto.