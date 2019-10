Chef Rubio attacca Massimo Giletti, accuse pesanti per il conduttore di Non è l’Arena

Piovono accusa pesanti nei confronti di, conduttore del programma. Le accuse provengono dae sono partite per la frase: “”. Rubio ha voluto specificare semplicemente che quanto detto da Giletti non risponde a verità.Insomma, Rubio ha rivolto pesanti critiche verso il conduttore, mettendo in evidenza la disinformazione di certi personaggi perdi più strapagati che fanno televisione. Un bell’attacco verso Giletti, lanciato tramite i social, che arriva subito al mittente. Ed ecco che il conduttore ha risposto a Rubio ribadendo la sua preparazione in merito.

L’osservazione del conduttore era rivolta per sottolineare la situazione politica che stiamo vivendo. Il suo appunto si riferiva infatti al fatto che le ultime elezioni in realtà non hanno portato in carica una maggioranza concreta. E’ chiaro che per Giletti si è trattato di un lapsus, trascinato magari dalla foga delle parole.

Per Chef Rubio si è invece trattato di incompetenza e definisce le persone come Giletti impreparate e inadatte a dare informazione. Rubio alcune settimane fa è stato protagonista di un attacco per una frase detta nei confronti dei due poliziotti uccisi a Trieste. Considerate le sue esternazioni non proprio felici e insensate, viene da chiedersi se Rubio prima di fare attacchi rifletta. Comunque sia, non è mancata la risposta da parte di Giletti, che non ha risparmiato parole nei confronti del cuoco. Il presentatore ha quindi ribadito di avere una laurea in giurisprudenza con 110 e lode e di conoscere molto bene la Costituzione. A riportare le dichiarazioni di Giletti è Androkos.