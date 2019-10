Gemma Galgani è pagata a Uomini e Donne! La dama smascherata

Ormai da circa 9 anniè diventata una presenza fissa all’interno di. Secondo alcune indiscrezioni, però, ladi Torinoe per tale ragione non riesce a trovare la sua anima gemella. A confermare tale ipotesi è proprio un ex partecipante del programma. Ecco cosa ha confessato lain una recente intervista rilasciata a





Gilda Brandi in un’intervista a Fanpage aveva svelato il vero motivo per il quale Gemma Galgani ha lasciato Giorgio Manetti. La donna ha specificato che la Galgani ha uno stipendio per stare all’interno di Uomini e Donne, mentre Manetti no: “Quando Gemma andava a Firenze loro si vedevano in albergo. Chi è che paga? Lui cerca donne così. Questa estate Gemma cercava di fare serate chiedendo, se non potevano pagare lei, di pagare almeno Giorgio. Lei ha uno stipendio, ma con quello stipendio deve viverci. Lo ha mollato per questo”. Sull’ipotetico ‘stipendio’ di Gemma Galgani a Uomini e Donne nessuno ad oggi ne ha la certezza. Accuse che ad oggi nessuno ha mai confermato e tanto meno smentito. L’unica verità per ora è che Gemma all’interno del trono over sembra davvero intenzionata a trovare un uomo e a rivivere quelle emozioni che ha già provato con Manetti.