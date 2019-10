Matteo Salvini a Renzi : Si è inventato governo

Matteo Salvini si presenta da Bruno Vespa acon tanto di dati, nello specifico un cartello, alla mano."Il governo è nato per non far votare gli italiani, sennò vince la Lega. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura". Cosìa Renzi, nel "" a Porta a Porta. "Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto", dice il leader. "Sono un uomo di parola: sui migranti, sulla legge Fornero. Quando ho visto che ilnon mi faceva fare la flat tax ho detto che preferivo farla con gli italiani", spiega. "Si torna dall'Europa ma l'Ue non muove un dito mentre la Turchia massacra i curdi".

Una frase che a Matteo Renzi suscita parecchia ironia: "Per una volta che Salvini parla di numeri... è fantastico. S'è voluto portare l'aiuto da casa ma almeno parliamo di numeri".