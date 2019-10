Rosica perchè non sono stata con lei! Scontro di fuoco tra Giorgia Venturini e Taylor Mega

Ricordate che cosa aveva dichiaratodurante una recente intervista? L’ex naufraga aveva confessato che, durante la scorsa edizione de, mentre non c’erano le telecamere,.Non solo, ma le ha anche proposto di fidanzarsi per poter fare scandalo e avere visibilità. La bionda influencer è andata su tutte le furie per queste affermazioni ma ha solamente detto, sui social, che Giorgia si meritava solamente”.ha dato l’opportunità alle due ragazze di confrontarsi durante l’ultima puntata di. Giorgia Venturini, in collegamento con lo studio, ha ribadito quello che c’era scritto nell’intervista. Taylor Mega, invece, accompagnata dalla sua, ha detto che è stata Giorgia a provarci con lei.

Il confronto tra le due ragazze è stato infuocato tanto quanto confusionario. Tutte e due continuavano a parlare nello stesso momento ed è stato difficile capire il punto di vista di ognuna. Tuttavia, Taylor Mega ha ripetuto più volte che Giorgia si stava semplicemente vendicando per non aver ceduto alle sue avances e ha mostrato a Barbara D’Urso dei messaggi in cui Giorgia scriveva a Taylor: “Ti preferisco nuda così mi ecciti“. Giorgia si è difesa parlando di una battuta, ma non è finita qui.

Taylor ha anche iniziato un altro discorso relativo al passato. Secondo lei Giorgia avrebbe chiesto insistentemente a Taylor di trascorrere le vacanze in barca con lei e un suo fidanzato. Anche quando questo ragazzo è diventato violento con Taylor, Giorgia ha fatto finta di niente pur di continuare ad avere la loro amicizia. Barbara ha confermato di aver letto i messaggi sul telefono di Taylor Mega, tuttavia ha dovuto interrompere il confronto tra le due ragazze perché non riuscivano a parlarsi civilmente.