Due volte al giorno? Con i figli tutto cambia... Laura Chiatti sui rapporti con Marco Bocci

Nella nuova puntata di Detto Fatto, il format condotto da Bianca Guaccero e trasmesso su Rai 2, è apparsa in qualità di ospite in studio l'attrice. Quest'ultima, nelle ultime ore, fa parlare di sé per via di alcune dichiarazioni rilasciate sul conto del suo rapporto con. La biondissima attrice, star nel piccolo e grande schermo in qualità di interprete di film e fiction di successo, tra cui Carabinieri, non si è infatti risparmiata, rivelando alcuni bollenti dettagli sulla suavissuta con il fascinoso attore e protagonista della serie televisiva Squadra Antimafia.Durante il suo ultimo intervento in tv, incalzata dalle domande di, che le ha chiesto se fosse vera una sua dichiarazione hot rilasciata in passato, la Chiatti è apparsa visibilmente imbarazzata, ma non ha nascosto che quella riportata anzitempo era in realtà solo una battuta. "'Faccio l’amore due volte al giorno', chi l’ha dichiarato? - domanda Bianca Guaccero, gelando la Chiatti- Laura questa cosa l’hai dichiarata tu, quando ancora non eri legata a Marco Bocci". "Vi dirò la verità. - risponde Laura- Era una battuta, fui mal interpretata. Addirittura dissi: ‘Ma molto più di due volte al giorno’".E non finisce qui. Perché la padrona di casa Guaccero, poi, infierisce sulla consorte di, chiedendole curiosa quante volte, in media, consumi oggi rapporti intimi con il marito. Ma dal suo canto l'attrice non si risparmia, rispondendo così alla domanda indiscreta di Bianca: "Quando ci sono i bambini tutto un po’ cambia. Più che due al giorno, due alla settimana".