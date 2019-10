Violentò 200 bambini! Ucciso in carcere il pedofilo Richard Huckle

Era stato condannato a 22 ergastoli per glicommessi su numerosi bambini., uno dei più noti pedofili dell'Inghilterra, è stato ucciso a coltellate in un carcere britannico dello Yorkshire. Huckle era stato riconosciuto colpevole di almeno 71 stupri commessi sudi età compresa fra pochi mesi e 12 anni. Gli abusi si erano consumati in Malaysia, dove l'uomo aveva vissuto per diverso tempo e lavorato come d'insegnante e missionario protestante. In un libro, trovato e sequestrato dalla polizia, annotava tutte lee si vantava dei suoi crimini online dove aveva provato anche a vendere innumerevoli foto e video degli abusi.

Ma l'orrore non ha fine. Quando è stato arrestato, il 33enne del Kent stava compilando un manuale del "perfetto" nel quale descriveva in modo dettagliato come fosse riuscito ad abusare di 23 bambini a Kuala Lumpur.

L'uomo era stato incarcerato nel giugno 2016 dopo aver ammesso 71 violenze sessuali consumate in più di nove anni. Ma gli abusi da lui commessi sarebbero quasi 200. Ora lanel carcere di Full Sutton, una prigione di massima sicurezza dove sono rinchiusi alcuni dei criminali più pericolosi del Paese.