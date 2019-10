Temptation Island Vip: Serena Enardu contatta i suoi avvocati

Serena Enardu ha partecipato alla recente edizione dicon il fidanzato e cantautore. Nella puntata di domani il pubblico di canale 5 assisterà alla seconda parte del confronto finale dei due e di altre coppie. Il loro faccia a faccia sarà ricco di colpi di scena, dal momento che l’uomo si mostrerà tutto fuorché comprensivo.In primis le chiederà quanto sia realmente presa dal tentatore Alessandro Graziani, con il quale ha vissuto l’intero percorso. La risposta farà restare i telespettatori, e la conduttrice, a bocca aperta. Per ora è stato reso pubblico il fatto che Serena abbia contattato i suoi avvocati per difendersi dalle accuse di

Serena Enardu contatta i suoi avvocati perché ha saputo dei continui interventi dell’ex Giovanni fatti sul suo conto. I due si sono conosciuti anni fa nello studio di Uomini e Donne. Dopo una serie di tira e molla, sono usciti dallo studio mano nella mano. Purtroppo le cose non sono andate bene al punto tale da dirsi addio. Ora lui è fidanzato da 9 anni con Giada Pezzaioli mentre lei da 6 con Pago. Nonostante sia trascorso il tempo, sembra che l’uomo abbia voluto togliersi dei sassolini dalla scarpa. L’atteggiamento assunto da Serena nel reality ha messo in risalto com’è realmente fatta. Al suo posto si vergognerebbe, soprattutto perché ha un figlio.

Una madre non dovrebbe comportarsi come una ragazzina che impazzisce davanti a dei muscoli ben scolpiti. Per lei basta solo che respirino. Per questo motivo la loro relazione è finita. Queste parole non sono finite nel dimenticatoio, dato che è stato il figlio di lei a rispondere per primo. La diretta interessata, una volta tornata a casa, non ha esitato a ricorrere alle vie legali. Come andrà a finire?